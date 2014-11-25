投行观点：中国明年上半年料两次对称降息，明年经济或增7%--巴克莱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月25日 - 国际投行--巴克莱发布报告认为，中国央行降息后，短期经济硬着陆风险降低；预计2015年上半年还将经历两次对称降息，每次下调0.25个百分点。
巴克莱并维持2015年全年GDP增长7%的预测。
中国央行上周五公布，自11月22日（周六）起，一年期贷款和存款基准利率分别下调0.4和0.25个百分点，并将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。
以下为巴克莱报告要点摘录：
--不完全传递至实际贷款利率。
由于贷款利率下调意味着银行面临息差缩减的压力，因而此次下调将对借款人产生多大影响还不得而知。中国金融机构的贷款利率已经彻底市场化，而自9月以来，71.3%的银行贷款利率高于基准利率，20.4%与基准利率持平，还有8.3%低于基准利率。
--短期经济硬着陆风险降低。
鉴于中国政府正在响应民间需求恶化和通缩风险上升的问题，并且终于愿意向市场发出强烈信号，市场可能会将此次降息视为一种积极信号。我们认为“沪港通”开通首周相对冷淡的交易情况可能是推动央行降息的一项因素。
--坚持对2015年GDP全年增长7%的预测。
中国经济还将持续面临各项挑战，例如房地产泡沫破裂，工业产能过剩，正规银行和影子银行领域面临重大金融风险以及亟待实施市场化改革等。我们一直坚持认为下调利率将有助于减轻债务负担、降低金融风险、改善商业情绪以及维持民间需求等。
--预计还将进行两次对称下调。
我们此前的呼吁一直是在2014年第四季度和2015年第一季度分别下调基准利率0.25个百分点。在对央行此次非对称下调措施的影响进行评估后，我们现在预计基准利率在2015年上半年还将经历两次对称下调，每次下调0.25个百分点。因此，一年期存款利率将下调至2.25%，同时一年期贷款利率将下调至5.1%。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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