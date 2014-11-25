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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 11:22 BJT

韩国股市：早盘小跌，因投资人对中国降息引发的涨势了结获利

SK海力士 上涨2.4%，受数家券商预估该公司10-12月季度获利料创下新高的消息推升。

S.M. Entertainment 劲扬4%，因媒体报导中国电商巨头阿里巴巴 考虑投资入股这家韩国娱乐经纪巨头。

S.M.股价一度触及15%的涨停限制，后来该公司发表声明称，关于阿里巴巴考虑入股的报导内容“不实”，但正与多方商谈与中国业务相关的可能合伙事宜或其他合作方式之后 ，股价回落。(完)
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