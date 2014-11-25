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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 11:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元持平，出口商结汇需求和日圆贬值带来的压力相抵

路透首尔11月25日 - 韩国韩元兑美元 周二早盘陷于窄幅区间，因出口商结汇需求和日圆贬值带来的压力相抵销。

0215GMT，韩元兑美元 报1,113.3韩元，周一国内收盘价1,112.3。

韩元近几日兑日圆走势亦步亦趋，慎防官方可能出手干预。

“中国降息虽提振风险资产，日圆兑美元回到118上方，仍使得韩元也倾向走贬，”Daishin Economic Research外汇策略师Hong Seok-chan表示。

日圆兑韩元 在略高于9.4水准，徘徊于上周四创下的六年低位附近。

三年期公债12月期约 上涨3个基点，报108.21。

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,113.3 1,112.3

日圆/韩元 9.4220/253 9.4092

韩国公债期货 * 108.21 108.18

韩国综合股价指数 1,975.63 1,978.54

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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