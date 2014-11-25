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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 11:32 BJT

韩国数据：第三季家庭信贷同比增长6.7%，录得两年半来最快增速

路透首尔11月25日 - 韩国央行周二公布的数据显示，韩国7月-9月当季家庭信贷较上年同期增长，且创下10个季度以来最快增速。

央行的初步数据显示，第三季包括贷款和其他信贷在内的韩国家庭信贷较上年同期增长6.7%，高于上季度的修正值6.0%，并且是2012年第一季同比增加7.1%以来的最快增速。

截至9月底，韩国家庭的金融机构贷款同比增长6.8%至1,002.9万亿韩元(9,011.6亿美元)。信用卡交易等信贷消费同比增长4.9%。

央行数据将贷款上升原因归为抵押贷款大幅增加。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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