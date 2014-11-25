香港个股：人和商业拟供股筹资逾33亿港元，并拟折扣赎回两批高息票据

路透香港11月25日 - 中国地下商城开发及营运商--人和商业 宣布，拟按2:1比例进行供股，集资33.84亿港元，计划将用作提前赎回两批分别于2015年和2016年到期，合共9亿美元的高息美元票据，以改善公司的流动资金状况。

停牌六日的人和商业周二恢复交易，早盘最多曾大挫23.4%，至0.36港元。

公司的声明称，建议按每持有两股现有股份的股东可获发一股供股股份的基准，发行约105.74亿股供股股份，供股价每股0.32港元，较其停牌前最后报价0.47港元折让约32%。

同时，人和商业建议提前赎回两批分别于2015年到期本金额3亿美元，及2016年到期本金额6亿美元的美元票据。2015年和2016年票据均于2010年发行，年利率分别为11.75%及13%。两批票据均未曾偿还任何本金额。

＂倘商业物业市场并无复苏，本公司或不能在不久将来实现盈利，其流动资金状况可能倒退。＂人和商业表示。

人和商业向票据持有人提出折扣价提早赎回两批票据，2015年票据持有人每1,000美元本金可共获930美元，而2016年票据持有人每1,000美元本金可共获820美元。

公司表示，过往数年中国商业物业行业竞争激烈，而且受新兴商业模式之影响，公司在开发新项目方面持审慎态度，去年仅有三座购物商场开业营运，约建筑面积为0.14百万平方米。截至今年6月底止六个月，公司更无启动开发任何新项目。由于新项目发展放缓，导致经营权转让减少，公司的整体营运业绩受到重大不利影响。

由于公司的财务表现疲弱，评级机构已将2015年票据及2016年票据的信贷评级由彼等于发行时的BB(S&P)及Ba2(Moody’s)下调至现时的CCC(S&P)及Caa3(Moody’s)的垃圾级别债券。这使得人和商业难以在国际资本市场通过发债方式筹集额外资金。

人和商业表示，倘成功对回购债券进行要约，将大幅削减其于票据下的财务责任及利息开支，可更灵活实施其业务策略。倘要约不成功，假设公司的流动资金状况于票据于到期时仍未改善或已恶化，不保证公司能够取得充足的内部资金悉数偿还到期的未偿还票据。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)