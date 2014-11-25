中国汇市：人民币早盘随中间价走强波动剧烈，中资大行结汇助推

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 人民币早盘随中间价反弹走升
* 中资大行结汇助推
* 年内大幅走贬或走升的可能性均不大
路透北京11月25日 - 中国人民币兑美元 周二早盘低开后震荡走升，盘中大幅波动，触及近两个月低位后又一度大涨。交易员反映，早盘中资大行结汇盘涌现，令盘初人民币弱势迅速得到遏制并转而走强。
他们并称，当前流动性较差，做市商做市积极性不高，导致日内汇价波动较为剧烈。短期人民币可能略朝贬值一侧波动，但年内大幅走贬或走升的可能性均不大。
“早盘出乎意料地开在了美元比较高的位置，感觉还是有一些隔夜的购汇或（美元）空头止损欲望比较强烈。但是我们还是观察到大行在6.1450-6.1460位置结汇，可能是央行干预的迹象，结果把汇价打到了今天的中间价附近。”一股份行交易员称。
他并表示，昨日人民币即期低于中间价之后，亦有一些中资大行结汇。如果是央行出手干预的话，预计央行不太希望看到人民币大幅贬值的情况出现。年内人民币可能在6.10-6.15区间双向波动，大幅走贬的可能性偏低。
另一外资行交易表示，早盘并未看到银联与石油购汇，如果日内没有大额购汇出现，预计人民币还会继续走升，至少不会像昨日尾盘那样大幅收贬。短期人民币可能略微走贬，但年内大幅贬值或升值的可能性均不大。
北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.1407元，上日收报6.1417元。今日人民币兑美元中间价 为6.139元，上日中间价为6.142元。早盘最低至6.1466元，最高至6.1305元，波动幅度达161点。
全球汇市方面，欧元周二亚洲时段守住早前的温和涨幅，此前公布的德国企业信心指数出现鼓舞人心的反弹，引发轧空操作，令欧元受益。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2550/80，上日尾盘为6.2595。
北京时间12:07，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1482/06元，上一交易日尾盘报6.1581元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。