中国汇市：人民币早盘随中间价走强波动剧烈，中资大行结汇助推

* 人民币早盘随中间价反弹走升

* 中资大行结汇助推

* 年内大幅走贬或走升的可能性均不大

路透北京11月25日 - 中国人民币兑美元 周二早盘低开后震荡走升，盘中大幅波动，触及近两个月低位后又一度大涨。交易员反映，早盘中资大行结汇盘涌现，令盘初人民币弱势迅速得到遏制并转而走强。

他们并称，当前流动性较差，做市商做市积极性不高，导致日内汇价波动较为剧烈。短期人民币可能略朝贬值一侧波动，但年内大幅走贬或走升的可能性均不大。

“早盘出乎意料地开在了美元比较高的位置，感觉还是有一些隔夜的购汇或（美元）空头止损欲望比较强烈。但是我们还是观察到大行在6.1450-6.1460位置结汇，可能是央行干预的迹象，结果把汇价打到了今天的中间价附近。”一股份行交易员称。

他并表示，昨日人民币即期低于中间价之后，亦有一些中资大行结汇。如果是央行出手干预的话，预计央行不太希望看到人民币大幅贬值的情况出现。年内人民币可能在6.10-6.15区间双向波动，大幅走贬的可能性偏低。

另一外资行交易表示，早盘并未看到银联与石油购汇，如果日内没有大额购汇出现，预计人民币还会继续走升，至少不会像昨日尾盘那样大幅收贬。短期人民币可能略微走贬，但年内大幅贬值或升值的可能性均不大。

北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.1407元，上日收报6.1417元。今日人民币兑美元中间价 为6.139元，上日中间价为6.142元。早盘最低至6.1466元，最高至6.1305元，波动幅度达161点。

全球汇市方面，欧元周二亚洲时段守住早前的温和涨幅，此前公布的德国企业信心指数出现鼓舞人心的反弹，引发轧空操作，令欧元受益。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2550/80，上日尾盘为6.2595。

北京时间12:07，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1482/06元，上一交易日尾盘报6.1581元。