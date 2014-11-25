更新版 1-日本个股：索尼拟大幅提高电子设备部门营收，继续重组电视和手机部门

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
索尼并未给出智能手机业务的获利目标，该业务对其业绩的拖累最 为严重。不过索尼表示，将在2015年3月底之前发布财测。该公司称将削减智能手机产品阵容，并根据地区来调整销售和市场策略，努力扭转这项业务的现状。
至于电视业务，索尼表示即使未来三年销售下滑20-30%，公司仍计划打造一个盈利的业务结构。索尼称可能将产品组合的规模瘦身30%。
索尼预计未来三年游戏业务营收将在1.4兆-1.6兆日圆，当前财年营收预计将在1.29兆日圆。
该公司还表示，计划让游戏部门的营业利润率从2.7%左右提高到5-6%。
上个月，索尼公布第二季营业亏损低于预期，因图像传感器销售强劲。而上周索尼表示，计划未来三年实现电影和电视节目收入提高三分之一。(完) (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 李爽/张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。