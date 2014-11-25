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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 12:43 BJT

更新版 1-日本个股：索尼拟大幅提高电子设备部门营收，继续重组电视和手机部门

索尼并未给出智能手机业务的获利目标，该业务对其业绩的拖累最 为严重。不过索尼表示，将在2015年3月底之前发布财测。该公司称将削减智能手机产品阵容，并根据地区来调整销售和市场策略，努力扭转这项业务的现状。

至于电视业务，索尼表示即使未来三年销售下滑20-30%，公司仍计划打造一个盈利的业务结构。索尼称可能将产品组合的规模瘦身30%。

索尼预计未来三年游戏业务营收将在1.4兆-1.6兆日圆，当前财年营收预计将在1.29兆日圆。

该公司还表示，计划让游戏部门的营业利润率从2.7%左右提高到5-6%。

上个月，索尼公布第二季营业亏损低于预期，因图像传感器销售强劲。而上周索尼表示，计划未来三年实现电影和电视节目收入提高三分之一。(完) (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 李爽/张涛)
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