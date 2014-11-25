《KEMP专栏》北达科他州石油繁荣利弊谈

风险并不仅仅局限在油气行业。很少有评论人士愿意承认稀土元素生产过程中伴随着污染，而在目前更现代化的清洁技术中，稀土元素可是至关重要。

风险也不只限于页岩油开采。在过去几十年里，常规的陆上和海上石油生产所带来的污染要多得多。

北达科他州在控制污染和维护安全方面的过往记录，要比尼日利亚或委内瑞拉等其它美国原油供应地好得多。

纽约时报的文章认为，北达科他州的政客与监管者没有充分尽到职责，他们在与石油生产商打交道时本应当采取更加积极和强硬的方式。

然而，这种指责既不公平也不现实。如果采取了纽约时报所推荐的那种零风险和零容忍的举措，那么可以确定的是，永远都不会看到页岩油开发热潮的兴起。

纽约目前是仍然是全美汽油价格最高的地区之一。但纽约的驾车者目前能以每加仑约3.30美元的价格购买汽油，而不是2008年夏季的每加仑4.30美元，这很大程度上要感谢北达科他州的页岩油。

此外，在近期油价下跌后，美国家庭每年在燃油方面节省的平均开支超过2,000美元，这也要感谢北达科他州的页岩油。

记者们对于油气行业总是有一种本能的不信任，而石油生产商们也以怨报怨，对“自由派”都市媒体表现出公开的敌意。

双方所面临的挑战，特别是媒体这边，是应当对能源行业达成一种更平衡、更细致的理解，要考虑到能源产业带来的所有利弊，并意识到从来就没有零风险的解决之道。（完）