新闻稿：中国降息对国内银行信用状况影响中性，但利润率压力依旧存在--标普

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香港，2014年11月24日—标准普尔评级服务今日表示，中国降息对国内银行整体信用状况的影响可能不大，但银行利润率预计将面临额外压力。2014年11月21日，中国人民银行下调一年期贷款基准利率40个基点，下调一年期存款基准利率25个基点，其他期限存贷款利率亦下调。人民银行还将存款利率浮动上限由此前基准利率的110%上调至120%。

我们认为，降息将令国内银行的净息差进一步承压，而持续金融脱媒已让银行净息差面临压力。但银行利润率下降的起点较为坚实，2014年前九个月主要上市银行平均资产回报率（年率）为1.36%。因此，我们预期净息差的收窄不会严重削弱银行的利润率，以致对其信用状况构成压力。

我们认为，未来两年内国内银行利润率和信用状况的风险主要取决于银行的贷款表现和继而发生的信贷损失。由于经济增速放缓，银行的信贷损失显着上升。由于降息将鼓励经济活动，可能有助于稳定经济，因此我们预期降息将减轻2015年信贷损失的严重程度。此外，降低贷款利率可能直接支持中国企业的偿债能力，若其他因素不变，这将缓解银行资产质量的部分压力。

若银行维持资产负债组合大致不变，我们预期降息将使得2015年的净息差收窄约20个基点。由于多数中长期贷款将于2015年1月1日重新定价，因此降息对2014年净息差的影响可忽略不计。今年余下时间内发放的贷款仅占到总体贷款的一小部分，而且我们预期上升的风险溢价将部分抵消降息的影响。

存款基准利率的下调对于支持国内银行的净息差助益不大。这是因为我们预期银行迟早将以扩大后的存款利率上限吸收存款，这将抵消降息带来的好处。国内银行“类存款”理财产品继续提供较基准存款利率通常高逾150个基点的收益率，我们基于这一事实作出上述预期。