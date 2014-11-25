新闻稿：中国降息对国内银行信用状况影响中性，但利润率压力依旧存在--标普

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
（注：以下中文版本由标准普尔提供，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2014年11月24日—标准普尔评级服务今日表示，中国降息对国内银行整体信用状况的影响可能不大，但银行利润率预计将面临额外压力。2014年11月21日，中国人民银行下调一年期贷款基准利率40个基点，下调一年期存款基准利率25个基点，其他期限存贷款利率亦下调。人民银行还将存款利率浮动上限由此前基准利率的110%上调至120%。
我们认为，降息将令国内银行的净息差进一步承压，而持续金融脱媒已让银行净息差面临压力。但银行利润率下降的起点较为坚实，2014年前九个月主要上市银行平均资产回报率（年率）为1.36%。因此，我们预期净息差的收窄不会严重削弱银行的利润率，以致对其信用状况构成压力。
我们认为，未来两年内国内银行利润率和信用状况的风险主要取决于银行的贷款表现和继而发生的信贷损失。由于经济增速放缓，银行的信贷损失显着上升。由于降息将鼓励经济活动，可能有助于稳定经济，因此我们预期降息将减轻2015年信贷损失的严重程度。此外，降低贷款利率可能直接支持中国企业的偿债能力，若其他因素不变，这将缓解银行资产质量的部分压力。
若银行维持资产负债组合大致不变，我们预期降息将使得2015年的净息差收窄约20个基点。由于多数中长期贷款将于2015年1月1日重新定价，因此降息对2014年净息差的影响可忽略不计。今年余下时间内发放的贷款仅占到总体贷款的一小部分，而且我们预期上升的风险溢价将部分抵消降息的影响。
存款基准利率的下调对于支持国内银行的净息差助益不大。这是因为我们预期银行迟早将以扩大后的存款利率上限吸收存款，这将抵消降息带来的好处。国内银行“类存款”理财产品继续提供较基准存款利率通常高逾150个基点的收益率，我们基于这一事实作出上述预期。
我们预计未来两年内，国内银行中的股份制商业银行，以及在大都市地区经营的区域性银行的信用状况将面临最大压力。这是因为这些中型银行通常在融资竞争最激烈的地区经营，而且它们通常持有较高比例的小企业信用风险敞口，而小企业从贷款利率下调中获得的益处最小。因此这些银行的信贷损失可能会维持在高位。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。