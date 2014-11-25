版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 12:09 BJT

更新版1-日本经济：央行总裁无惧日圆贬值，暗示已为出台更多宽松举措做好准备

日本央行上月意外扩大量化质化宽松计划，以提前防范通胀下滑风险，此后日圆再度承压。美元兑日圆周二盘旋在118.44日圆附近，上周创七年高位118.98日圆。

日本央行上月激烈讨论了在央行坚持经济温和复苏看法的同时，是否应扩大刺激举措，最终以五票赞成、四票反对的结果，通过了货币宽松决定。

会议记录显示，提倡放宽政策的委员称，日本央行必须采取行动防范最近油价下跌损及通胀预期，为此应“尽可能地”扩大资产购买计划规模，以提振信心。

但会议记录还显示，反对现在采取行动的委员警告称，利率已经处在极低水准，进一步放宽政策将加剧不乐见的日圆跌势，不能太指望放宽政策来提振企业信心。(完) (编译 李婷仪/戴素萍/李爽 审校 白云/许娜/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐