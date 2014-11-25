更新版1-日本经济：央行总裁无惧日圆贬值，暗示已为出台更多宽松举措做好准备

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
日本央行上月意外扩大量化质化宽松计划，以提前防范通胀下滑风险，此后日圆再度承压。美元兑日圆周二盘旋在118.44日圆附近，上周创七年高位118.98日圆。
日本央行上月激烈讨论了在央行坚持经济温和复苏看法的同时，是否应扩大刺激举措，最终以五票赞成、四票反对的结果，通过了货币宽松决定。
会议记录显示，提倡放宽政策的委员称，日本央行必须采取行动防范最近油价下跌损及通胀预期，为此应“尽可能地”扩大资产购买计划规模，以提振信心。
但会议记录还显示，反对现在采取行动的委员警告称，利率已经处在极低水准，进一步放宽政策将加剧不乐见的日圆跌势，不能太指望放宽政策来提振企业信心。(完) (编译 李婷仪/戴素萍/李爽 审校 白云/许娜/龚芳)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。