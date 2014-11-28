《台湾金融市场一周展望》台股变数庞杂但无伤根基，选后可望先蹲后跳

* 执政党选情不佳视为台股短线利空

* 中欧日宽松仍利股债双涨

* 强势美元中线仍是题材

记者 林妙容

路透台北11月28日 - 明日台湾将举行史上最大规模的地方选举，执政党选情黯淡成台股最大变数。然而随着预期心理逐步消化，近来国际股市表现亦显强劲，台股下周走势有机会先蹲后跳，选后干扰预估将在一至两天内就能消化。

台新投顾总经理庄明书指出，市场对选举结果已有预期，多数已将重点转往选后国际局势及台股基本面观察。由于下周欧洲央行将举行议息会议，市场对继中国降息后，欧洲进一步宽松感到乐观，加上台湾企业基本面不坏，12月台股走高机率不小。

〞台股这两周是受到选举因素的压抑，但美股还在创新高...尽管价格都非常紧绷，但是钱太多，股市还是最好的标的。〞他说。

庄明书补充，即使从单纯的选举因素来看，统计从1998年开始的台湾地方及中央选举共16次选后资料，台股选后一天平均上涨0.1%，上涨机率为50%；选后五天平均上涨1.7%，上涨机率为64.3%，都属正向。

但其中四次由以民进党为主的绿色阵营获胜的选举中，选后一天上涨的机率只有25%，但选后五天上涨机率则升高至75%。由历史经验看来，此次选举就算一如预期，执政的蓝营遭到挫败，台股短线上或将拉回反应，但先下后上的机率相当高。

台湾执政的国民党周六(29日)即将面临期中大考，政治学者无分蓝绿多对选情看衰。台北、台中两大直辖市保卫战是关键，双双丢失，党内权力核心甚或内阁将重组，两岸关系恐停滞不前。

此次选举台湾将选出包括六个直辖市长等1万1,130位公职人员，为台湾政治史上最大规模的地方选举，同时也具有2016年总统选举前哨战的重要意义。

**台股拉回寻找买点**

针对选举结果对台股的影响，统一台湾动力基金经理人林彦良也认为，选后股市将回归基本面，着眼于中长期，仍以业绩及成长性为选股准则，即使选举结果不佳，短线出现较大波动，拉回也应找买点。

投资方向上，林彦良指出选前因政策拉抬及外资买超的双重效应，主要由大型权值股表现，选后中小型股不排除出现补涨行情。他表示，12月至明年3月是财报空窗期，主要由资金面主导，股本小且股价已被压抑一段时间的中小型股，相对有更多的表现空间。

保德信金平衡基金经理人廖炳焜认为，选前观望气氛浓厚，量能不足都是隐忧，但在全球央行相继维持宽松货币政策下，有利外资资金支撑亚洲股市，待选举结果出炉消息完全反应后，评估加权指数应有机会在12月中下旬为2015年的元月行情暖身。

〞台股近八年于12月上涨的机率达88%，加上劳退300亿台币资金进场可望带动行情，乐观看待12月台股表现。〞他说。

台新投顾预估下周台股指数区间将在半年线上下100点左右震荡，约当9,050-9,300点之间。

中国央行上周末意外在两年多来首次降息，市场预期或将开启降息循环。而欧洲央行正为是否能打破购入政府公债的藩篱而想方设法，然而市场预估其购入公司债以挹注市场流动性为期不远。

此举在国际上形成美国经济独强，其他区域持续宽松的局面。

**债市短多格局暂无疑虑**

欧洲料持续宽松的基调在本周已先行令国际债市偏多。感恩节前因美国经济数据弱于预期，为美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持利率在低位提供了更充分的理由，且欧洲公债收益率继续保持在低位，带动美债殖利率明显下行。

台湾公债市场亦跟进美债走势，除反应美国指标10年期公债殖利率跌破2.3%的利多，近日国际油价急跌亦有助于通膨预期降温，本周指标五年公债103/15 及10年公债103/13R 殖利率双双跌破既有区间低位，短线台债交投气氛持续区间偏多。

但五年债103/15两周来殖利率已下行约10基点，下周虽然整体气氛仍利债市偏多交投，恐怕下行力道将受限，并关注10年新券标售结果。

〞欧洲央行宽松调性已经很久，但又迟迟未有动作...除非欧洲央行有出乎市场预料的政策，否则台债后市主要受标债结果连动。〞一外商银行台债交易员说。

今年最后一档公债--103/13R将于下周一(12月1日)标售。本地银行交易员认为，标债前市场观望气氛渐浓，交投偏向淡静，103/13R殖利率在1.58%以下的追价力道偏弱，市场预期得标利率落在1.60%附近机会较高。

标售结果若属中性，预估五年债及10年债仍将在近期的区间低位交投。

交易员预估下周五年债103/15交投主区间将在1.07-1.12%间；10年期公债103/13R发行前交易区间暂看在1.58-1.62%。

**美元长线看多，台币欲强不易**

台币兑美元 汇价本周持续在弱势区间游走，因出口商对台币弱势汇价的预期偏强，美元惜售心态浓厚，一反月底出口商抛汇推升台币的典型行情。

展望下周，近日国际油价在产油国组织拒绝减产之下油价大跌，交易员多看好国际美元重拾强劲，亚币或在中性偏弱游走。

汇银人士指出，日圆 走势前景不佳，亚币竞贬题材热度稍减但不退，尽管企业认为台币贬破31元整数关卡只是时间问题，但出口商惜售延迟的美元卖单遍布在31元附近，台币短时间恐怕仍不容易贬破且站稳31元大关。

〞美元长线还是看多，但是31要破也没有这么简单。〞一位小型商银人士说。

此外，下周五美国将公布最新的非农就业数据，此数据攸关12月美联储今年最后一次的议息会议基调，对美国明年升息的速度和时程更具关键方向的指标。交易员认为在数据公布前，台币较难走出明显的波段行情。

交易人士亦认为，虽然外资在台股累积了近两周的买超波段，但近日在汇市却不见明显资金汇入，美元买卖双向皆有，揣测因外资在台股布局既深且久，资金池累积也具一定规模，因此买超台股未见得与汇入力道成正比。