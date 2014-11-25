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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 12:13 BJT

中国新债：进出口行周五发至多110亿元两期债，含六个月、三年期

路透上海11月25日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(28日)在银行间债市招标发行至多110亿元人民币两期债，其中六个月贴现品种发行上限为60亿元，三年固息品种上限50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债分别为该行今年第77和78期债券，具体发行条款如下：

77期 78期

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招标规模上限 60亿元 50亿元

期限/计息方式 六个月贴现 三年固息

招标时间 14:00-15:00(11/28)

中标方式 单一价格中标 多重利率中标

起息日 12月2日 12月2日

缴款日 12月2日 12月2日

分销期 11/28-12/2 11/28-12/2

上市日 12月4日 12月8日

基本承销额 无 无

发行手续费 无 0.05%

---------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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