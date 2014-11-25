中国货币市场：银行间流动性继续改善，证交所隔夜回购利率维持高位

路透上海11月25日 - 受公开市场正回购操作减量，以及国库现金定存投标支撑，中国银行间资金市场周二流动性继续改善，隔夜虽小涨，但七天期跌幅明显，为近20个基点(bp)。不过IPO未结束，交易所资金面仍不乐观，其中隔夜品种最新成交在接近30%的高位。

交易员认为，目前来说看不到其他不利因素，因此本轮IPO结束后，资金面恢复稳定，甚至进一步宽松的可能性较大。

北京一银行交易员称，早盘国开行等机构资金供给充裕，所以感觉压力不大。“资金面没有大问题，打新(股)过去就会恢复了。”

周一起，沪深两市有11只新股密集发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在周二(25日)，当日冻结资金量约9,150亿元。

上海一银行交易员表示，今日央行公开市场仅进行了50亿元的正回购操作，且利率下跌20bp，显示出宽松意味；而招标的600亿元国库现金定存，对资金面的暂时缓和也有助力。

财政部上午招标的600亿元三个月国库现金定期存款，利率较上次涨46个基点(bp)至4.56%。另据统计，本周四(27日)还将有600亿元的国库现金定存到期，意味着收回等量资金。

但对券商、基金等机构来说，在证券交易所借钱就成本颇高了。截至目前，上交所隔夜回购 最新成交27.5%，上日收盘价为12.75%；同时七天期品种 也在8%以上，较银行间市场同期限资金价格高出一倍以上。

长期资金方面，一年期shibor 今日续降近5个bp至4.7560%；银行间一年期贷款基础利率(loan prime rate，LPR)报价 在上日走低20bp后，今日维持在5.56%水平未变。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6422 2.5960 +4.62

七天 3.3150 3.5052 -19.02

14天 3.9906 3.8083 +18.23

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 27.5000 12.7500 +1,475.00

七天 8.2150 8.0000 +21.50

14天 5.5700 6.0000 -43.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7800 2.7300 +5.00

七天 3.3000 3.5000 -20.00

14天 3.8600 3.5900 +27.00

Shibor

其中:隔夜 2.5590 2.5540 +0.50

七天 3.2760 3.2230 +5.30

三个月 4.1562 4.1450 +1.12