香港数据：10月出口值按年增速放慢至2.7%，欧盟日本市场疲弱

政府发言人表示，商品出口货值在10月份录得温和按年增长。欧盟和日本市场的表现仍然疲弱，然而，美国市场增长略为加快，不少亚洲市场亦进一步录得显着升幅。 发言人进一步指出，展望未来，在欧元区和日本增长乏力，以及世界不少地区的地缘政治局势紧张的背景下，全球经济料只有轻微增长，或仍会限制香港出口在短期内的表现。