香港数据：10月出口值按年增速放慢至2.7%，欧盟日本市场疲弱

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港11月25日 - 香港政府统计处周二公布，10月整体出口值按年上升2.7%，速度较9月份减慢，虽然美国市场增长略为加快，但欧盟及日本等主要市场表现依然疲弱。
月内进口值升5.6%，增速比上月亦略有放缓。
10月有形贸易逆差498亿港元，相当于商品进口货值的13.1%。
政府发言人表示，商品出口货值在10月份录得温和按年增长。欧盟和日本市场的表现仍然疲弱，然而，美国市场增长略为加快，不少亚洲市场亦进一步录得显着升幅。 发言人进一步指出，展望未来，在欧元区和日本增长乏力，以及世界不少地区的地缘政治局势紧张的背景下，全球经济料只有轻微增长，或仍会限制香港出口在短期内的表现。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2014年10月 +2.7* +2.7* +5.6*
9月 +4.5 +4.6 +6.3
8月 +6.4 +6.4 +3.4
7月 +6.8 +6.8 +7.5
6月 +11.4 +11.4 +7.6
5月 +4.9 +4.9 +3.7
4月 -1.6 -1.7 +2.4
3月 +3.4 +3.4 +3.2
2月 -1.3 -1.3 +6.8
1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8
11月 +5.8 +6.0 +5.2
10月 +8.8 +9.1 +6.3
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
2014年8月-10月 +0.5* +0.7* +2.5*
14年7月-9月 +3.7 +3.9 +3.4
14年6月-8月 +3.4 +3.5 +1.6
14年5月-7月 +8.1 +8.2 +4.1
14年4月-6月 +3.4 +3.4 +1.3
14年3月-5月 +2.1 +2.1 +0.4
14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1
14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1
13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9
13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8 （完）
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浏览有关发布于香港政府网站的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
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