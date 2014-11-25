版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 16:43 BJT

香港数据：10月出口值按年增速放慢至2.7%，欧盟日本市场疲弱

路透香港11月25日 - 香港政府统计处周二公布，10月整体出口值按年上升2.7%，速度较9月份减慢，虽然美国市场增长略为加快，但欧盟及日本等主要市场表现依然疲弱。

月内进口值升5.6%，增速比上月亦略有放缓。

10月有形贸易逆差498亿港元，相当于商品进口货值的13.1%。

政府发言人表示，商品出口货值在10月份录得温和按年增长。欧盟和日本市场的表现仍然疲弱，然而，美国市场增长略为加快，不少亚洲市场亦进一步录得显着升幅。 　　发言人进一步指出，展望未来，在欧元区和日本增长乏力，以及世界不少地区的地缘政治局势紧张的背景下，全球经济料只有轻微增长，或仍会限制香港出口在短期内的表现。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2014年10月 +2.7* +2.7* +5.6*

9月 +4.5 +4.6 +6.3

8月 +6.4 +6.4 +3.4

7月 +6.8 +6.8 +7.5

6月 +11.4 +11.4 +7.6

5月 +4.9 +4.9 +3.7

4月 　-1.6 -1.7 +2.4

3月 　+3.4 +3.4 +3.2

　 2月 -1.3 -1.3 +6.8

1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8

11月 +5.8 +6.0 +5.2

10月 +8.8 +9.1 +6.3

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

2014年8月-10月 +0.5* +0.7* +2.5*

14年7月-9月 +3.7 +3.9 +3.4

14年6月-8月 +3.4 +3.5 +1.6

14年5月-7月 +8.1 +8.2 +4.1

14年4月-6月 +3.4 +3.4 +1.3

14年3月-5月 +2.1 +2.1 +0.4

14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1

14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1

13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9

13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8 （完）

浏览香港经济相关信息，请点选

浏览有关发布于香港政府网站的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐