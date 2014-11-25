欧元区金融：央行有关资产负债规模的声明是预期，而非目标--管委诺亚

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧洲央行总裁德拉吉曾设定目标，要让央行资产负债规模从现在的2万亿(兆)欧元重新回到2012年3月时的约3万亿欧元水平。央行管理委员会完全支持这项计划。
欧元区经济在低成长和低通胀中徘徊，央行在最近几个月加大行动力度，向市场注入数以十亿计的欧元，力求打通银行对家庭和企业的贷款渠道，从而促进经济复苏。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉/张若琪)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。