欧元区金融：央行有关资产负债规模的声明是预期，而非目标--管委诺亚

欧洲央行总裁德拉吉曾设定目标，要让央行资产负债规模从现在的2万亿(兆)欧元重新回到2012年3月时的约3万亿欧元水平。央行管理委员会完全支持这项计划。

欧元区经济在低成长和低通胀中徘徊，央行在最近几个月加大行动力度，向市场注入数以十亿计的欧元，力求打通银行对家庭和企业的贷款渠道，从而促进经济复苏。(完)