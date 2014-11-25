日本金融：需留意货币政策引发“追求高收益”投资的风险--央行副总裁

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透东京11月25日 - 日本央行副总裁中曾宏周二表示，非传统货币政策有可能推动投资者追捧高收益资产，并给金融市场带来动荡，央行官员需留意这种风险。
中曾宏在一场演讲中称，没发现金融市场有过热迹象，但将继续关注市场形势。
中曾宏称，日本央行的量化宽松举措使得一些投资者难以获得政府公债，因央行也在买入公债。不过他说，市场流动性指标显示，这对整体市场的影响不大。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。