日本金融：需留意货币政策引发“追求高收益”投资的风险--央行副总裁

路透东京11月25日 - 日本央行副总裁中曾宏周二表示，非传统货币政策有可能推动投资者追捧高收益资产，并给金融市场带来动荡，央行官员需留意这种风险。

中曾宏在一场演讲中称，没发现金融市场有过热迹象，但将继续关注市场形势。

中曾宏称，日本央行的量化宽松举措使得一些投资者难以获得政府公债，因央行也在买入公债。不过他说，市场流动性指标显示，这对整体市场的影响不大。(完) (编译 李爽 审校 张涛)