中国债市动态：现券收益率先下后上，受国开一级新债需求不佳带动

路透上海11月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先下后上，国债期货走势同步。交易人士表示，央行降息后公开市场今日正回购量价齐跌，为债市再注入利好，带动收益率盘初继续小跌；不过随后因一级国开新债中标结果多高于预期，二级市场收益率转为掉头走升。

他们并认为，为引导融资成本下行，央行在价格工具使用方面动作频频，但机构对通过降准等数量工具驰援流动性的期待仍存。料现券短期向暖趋势难改，只是收益率续跌空间视政策力度而定。

“今天现券(收益率)来回打了一下,就是围绕着公开市场利率，”上海一银行交易员表示，不过幅度均不大，长端在5-7bp(基点)左右；而一级国开债招标结果出来后就又开始走升了。

紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，而操作则进一步缩量至50亿元人民币；而为了引导目前仍相对坚挺的市场利率继续下行，正回购利率后续料仍有下调空间。

中国国家开发银行 今日招标的四期固息增发债，除三年期外，其余品种收益率均高于预期，其中七年和10年期甚至出现倒挂。交易员称，央行降息后正回购量价齐跌令现券再迎利好，但投资户对当前位置现券投资价值认可度不高，致长端品种需求不佳。

上海另一银行交易员表示，现券市场整体趋势应该还在，继降息之后，央行又下调了正回购利率，在价格调整方面力度已经足够；感觉在数量支持上，机构预期还会有政策配合出台，因此虽然前期现券收益率已经累积一定跌幅，但是债市向暖势头暂不会改变。

“短期可能收益率在低位震荡，后期降准什么政策出来也是有可能的，”他称。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券报价 最新成交收益率报3.83%，上日尾盘为3.86%。