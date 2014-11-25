中国债市动态：现券收益率先下后上，受国开一级新债需求不佳带动

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海11月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先下后上，国债期货走势同步。交易人士表示，央行降息后公开市场今日正回购量价齐跌，为债市再注入利好，带动收益率盘初继续小跌；不过随后因一级国开新债中标结果多高于预期，二级市场收益率转为掉头走升。
他们并认为，为引导融资成本下行，央行在价格工具使用方面动作频频，但机构对通过降准等数量工具驰援流动性的期待仍存。料现券短期向暖趋势难改，只是收益率续跌空间视政策力度而定。
“今天现券(收益率)来回打了一下,就是围绕着公开市场利率，”上海一银行交易员表示，不过幅度均不大，长端在5-7bp(基点)左右；而一级国开债招标结果出来后就又开始走升了。
紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，而操作则进一步缩量至50亿元人民币；而为了引导目前仍相对坚挺的市场利率继续下行，正回购利率后续料仍有下调空间。
中国国家开发银行 今日招标的四期固息增发债，除三年期外，其余品种收益率均高于预期，其中七年和10年期甚至出现倒挂。交易员称，央行降息后正回购量价齐跌令现券再迎利好，但投资户对当前位置现券投资价值认可度不高，致长端品种需求不佳。
上海另一银行交易员表示，现券市场整体趋势应该还在，继降息之后，央行又下调了正回购利率，在价格调整方面力度已经足够；感觉在数量支持上，机构预期还会有政策配合出台，因此虽然前期现券收益率已经累积一定跌幅，但是债市向暖势头暂不会改变。
“短期可能收益率在低位震荡，后期降准什么政策出来也是有可能的，”他称。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券报价 最新成交收益率报3.83%，上日尾盘为3.86%。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.310元，较上日结算价跌0.272元，或0.28%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。