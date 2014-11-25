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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 13:14 BJT

香港股市：早盘下跌，投资人态度更趋审慎

路透上海11月25日 - 香港股市周二早盘下跌，分析师称在周一涨势后，投资人态度更趋审慎并整理部位。

中午时分，香港股市恒生指数 下跌30.2点或0.13%至23,862.91点。恒生国企指数 跌57.8点或0.53%至10,785.02点。

“市场没什么在动，大家都很谨慎，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示。“没有追高的意愿，也没有积极卖出。”

他并称，市场整体基调偏多，投资人预期中国还会再降息。

中国石油 和中国石油化工 领跌，因在石油输出国组织(OPEC)本周会议前，美国原油和布兰特原油价格下跌。(完)
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