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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 13:23 BJT

日本债市：公债收益率下降，延长存续期操作扶助较长期公债

路透东京11月25日 - 日本政府公债收益率(殖利率)周二微降，投资者延长债券投资组合的存续期，支撑了较长期的公债。

追踪指数的投资者通常在每月底之前延长存续期。

其它地区公债收益率下降，也增添了日本公债收益率的下行压力。投资者押注欧洲央行(ECB)的资产购买范围将扩大到公债，周一导致欧元区公债收益率下滑。

较短期日本公债大致持稳，交易商认为，鉴于日本央行量化宽松买入大量公债，较短期收益率进一步下降的空间很小。

日本央行大量购债，上周推动两年期公债收益率 降至零的纪录低位。

当日涨跌 上日

最新报价 ( 基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.115% +0.0 0.115%

10年期公债 0.450% -0.5 0.455%

20年期公债 1.225% -1.0 1.235%

30年期公债 0.000% +0.0 1.420%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.58 +0.13 146.45

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛；审校 李婷仪)
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