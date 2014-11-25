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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 15:25 BJT

表格：德国第三季GDP确认为较前季成长0.1%，较上年同期成长1.2%

路透柏林11月25日 - 德国联邦统计局在周二公布的数据中确认，第三季德国国内生产总值(GDP)较上季成长0.1%，较上年同期增长1.2%。

以下为详细数据(%,括号内数据为前值):

德国GDP变动 14年第三季 14年第二季

较14年第二季 较14年第一季

GDP变动率 +0.1 -0.1

民间消费 +0.7 +0.1

公共支出 +0.6 +0.4

总资本支出 -0.9 -1.8

- 设备支出 -2.3 +0.4

- 建筑投资 -0.3 -3.9

出口 +1.9 +1.2

进口 +1.7 +1.1

14年第三季 14年第二季

较14年第二季 较14年第一季

GDP变动率(未经调整) +1.2 +1.0

GDP变动率(经调整) +1.2 +1.4

注:较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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