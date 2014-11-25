表格：德国第三季GDP确认为较前季成长0.1%，较上年同期成长1.2%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林11月25日 - 德国联邦统计局在周二公布的数据中确认，第三季德国国内生产总值(GDP)较上季成长0.1%，较上年同期增长1.2%。
以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
德国GDP变动 14年第三季 14年第二季
较14年第二季 较14年第一季
GDP变动率 +0.1 -0.1
民间消费 +0.7 +0.1
公共支出 +0.6 +0.4
总资本支出 -0.9 -1.8
- 设备支出 -2.3 +0.4
- 建筑投资 -0.3 -3.9
出口 +1.9 +1.2
进口 +1.7 +1.1
14年第三季 14年第二季
较14年第二季 较14年第一季
GDP变动率(未经调整) +1.2 +1.0
GDP变动率(经调整) +1.2 +1.4
注:较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。