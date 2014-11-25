台湾金融：今年金融业获利有望破4,500亿台币，台股中性偏小多--金管会

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月25日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，今年银行获利可望破3,000亿台币，创历史新高，寿险业今年至今获利也达1,004亿台币，预估整体金融业今年获利可望突破4,500亿台币，至于近期台股则是中性偏小多看待。
今天曾铭宗出席一场公开活动受访时做出以上表述。对于台股后市，他指出，首先台股基本面相当好，今年前9月上市柜公司获利约1.3兆(万亿)台币，较去年成长20%；第二，外资也慢慢回流，价部分会慢慢回稳，量部分则要进一步观察。
至于周末六都首长大选将至，他说，“选前民众会比较不确定感，中长期会反应基本面。”
他并透露，外资陆续回流，截至上周五(21日)，累计外资净汇入1,927亿美元。若较10月底净汇入的1,903.24亿美元 ，11月至21日外资净汇入23.76亿美元。
他并指出，外资近期持续净汇入，台股近几天来看是中性偏多一些，台股基本面相当好，非经济因素会慢慢消除，中长期将反应基本面。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。