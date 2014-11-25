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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 17:11 BJT

台湾金融：今年金融业获利有望破4,500亿台币，台股中性偏小多--金管会

路透台北11月25日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，今年银行获利可望破3,000亿台币，创历史新高，寿险业今年至今获利也达1,004亿台币，预估整体金融业今年获利可望突破4,500亿台币，至于近期台股则是中性偏小多看待。

今天曾铭宗出席一场公开活动受访时做出以上表述。对于台股后市，他指出，首先台股基本面相当好，今年前9月上市柜公司获利约1.3兆(万亿)台币，较去年成长20%；第二，外资也慢慢回流，价部分会慢慢回稳，量部分则要进一步观察。

至于周末六都首长大选将至，他说，“选前民众会比较不确定感，中长期会反应基本面。”

他并透露，外资陆续回流，截至上周五(21日)，累计外资净汇入1,927亿美元。若较10月底净汇入的1,903.24亿美元 ，11月至21日外资净汇入23.76亿美元。

他并指出，外资近期持续净汇入，台股近几天来看是中性偏多一些，台股基本面相当好，非经济因素会慢慢消除，中长期将反应基本面。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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