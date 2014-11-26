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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:14 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
    
   中国财政部280亿元人民币五年期续发固息国债10:35-11:35招标，收益率预测均值3.38%   
   临商银行至多14亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债招标
   华能澜沧江水电20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和国开行主承   
   大秦铁路 20亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和中金公司主承    
   浙江广天日月集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承       　
   沈阳化工 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA )，招商银行和民生银行主承       
   招商证券 18亿元69天期短融招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销 
   齐鲁证券20亿元82天期短融招标(主体评级AA+)，建行、中行和招行主承      
   浏阳经开区开发投资13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，财富证券和国信证券主承
   兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2002%
   兴业银行27亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1006%   
   浦发银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1998%   
   西安银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2000%      
   光大银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2002% 
   泉州银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4001%     
   ============================================================================  
   二、新债上市：    
    
   重庆双桥经济技术开发区开发投资集团9亿元七年期固息债1480566，票面利率5.99%         
   国开行50亿元五年期固息债140227，票面利率4.08%
   国开行50亿元七年期固息债140228，票面利率4.18%
   国开行60亿元10年期固息债140229，票面利率4.22%
   神华集团60亿元人民币九个月期超短融011422002，票面利率3.99%
   厦门象屿集团5亿元九个月期超短融011499066，票面利率4.80%
   长江三峡集团50亿元一年期短期融资券041451065，票面利率4.10%
   天富能源 6亿元一年期短融041456056，票面利率4.68%
   福建三安集团9亿元一年期短融041456058，票面利率5.49%    
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   三、缴款：       

   财政部260亿元50年期固息国债140027，票面利率4.24%
   黑龙江灾后重建7亿元六年期固息集合债券1480561，票面利率7.06% 
   申银万国证券26亿元79天期短融1490210，票面利率4.49%   
   杉杉集团6亿元九个月期超短融
   申银万国证券26亿元79天期短融
   上海南汇发展集团9亿元一年期短融
   青海华实科技投资管理公司3.48亿元一年期短融 
   四川水电投资经营集团5亿元一年期短融
   苏交科 1亿元一年期短融
   上海复星高科技集团20亿元一年期短融
   成都兴蓉集团1亿元一年期短融
   重庆渝富资产经营管理集团10亿元一年期短融
   大秦铁路 20亿元九个月期短融 
   南京化学工业园3亿元三年期中票
   中国铁路总公司100亿元五年期中票
   上海帝泰发展3亿元三年期中票
   万华实业集团12亿元五年期投资人选择权（3+2）中票 
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   四、还本付息：                      
     
   财政部324.7亿元七年期固息国债070018，票面利率4.35%      
   山东海力化工3亿元两年期中票1282498，票面利率7.00% 
   东兴证券10亿元三个月期短融1490165，票面利率4.75%
   第六师国资经营公司5亿元一年期短融041364042，票面利率6.90%
   西部证券 6亿元三个月期短融071442002，票面利率4.80%  
   农业银行 10亿元六个月期同业存单111403005，发行价97.68元
   民生银行 15亿元三个月期同业存单111415016，发行价98.82元  
   西安银行10亿元三个月期同业存单111490055，发行价98.82元   
   05建元1A 05310110付息 
   05建元1B 05310120付息 
   05建元1C 05310130付息 
   05建元１S 05310140付息 
   07华电财务债 072205付息 
   07建元1A 0731011付息 
   07建元1B 0731012付息 
   07建元1C 0731013付息  
   09铁道09 0980165付息 
   09铁道10 0980166付息 
   11附息国债12 110012付息 
   12宁波银行债 1220019付息 
   14平安01 128001付息 
   14平安02 128002 付息 
   12宁城建债 1280409 付息 
   12瑞安债 1280410 付息 
   12广元投资债 1280413 付息 
   12玉林城投债 1280414付息 
   12驻投资债 1280415付息 
   12南网MTN2 1282496付息 
   12闽交运MTN2 1282497付息 
   13津静海债 1380368付息 
   14附息国债10 140010付息 
   14招商1A 1489019付息 
   14招商1B 1489020付息 
   14福元1A 1489044付息 
   14福元1B 1489045付息 
   14东风1A 1489054付息 
   14宝元1A 1489056付息 
   14宝元1B 1489057付息 
   14华驭1A 1489064付息 
   14华驭1B 1489065付息 
   14邮元1A 1489076付息 
   14邮元1B 1489077付息 
   14广汽汇通1A 1489141付息 
   14广汽汇通1B 1489142付息    
   ============================================================================                    
                 
   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
   
   --中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息
和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。 
        
   11/27公布1-10月规模以上工业企业利润           (1-9月7.9%)
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 边竞; 审校 丁淑琴/吴芳)
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