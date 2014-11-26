《中国债券市场每日交易备忘》--11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期续发固息国债10:35-11:35招标，收益率预测均值3.38% 临商银行至多14亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债招标 华能澜沧江水电20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和国开行主承 大秦铁路 20亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和中金公司主承 浙江广天日月集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 沈阳化工 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA )，招商银行和民生银行主承 招商证券 18亿元69天期短融招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销 齐鲁证券20亿元82天期短融招标(主体评级AA+)，建行、中行和招行主承 浏阳经开区开发投资13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，财富证券和国信证券主承 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2002% 兴业银行27亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1006% 浦发银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1998% 西安银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2000% 光大银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2002% 泉州银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4001% ============================================================================ 二、新债上市： 重庆双桥经济技术开发区开发投资集团9亿元七年期固息债1480566，票面利率5.99% 国开行50亿元五年期固息债140227，票面利率4.08% 国开行50亿元七年期固息债140228，票面利率4.18% 国开行60亿元10年期固息债140229，票面利率4.22% 神华集团60亿元人民币九个月期超短融011422002，票面利率3.99% 厦门象屿集团5亿元九个月期超短融011499066，票面利率4.80% 长江三峡集团50亿元一年期短期融资券041451065，票面利率4.10% 天富能源 6亿元一年期短融041456056，票面利率4.68% 福建三安集团9亿元一年期短融041456058，票面利率5.49% ============================================================================ 三、缴款： 财政部260亿元50年期固息国债140027，票面利率4.24% 黑龙江灾后重建7亿元六年期固息集合债券1480561，票面利率7.06% 申银万国证券26亿元79天期短融1490210，票面利率4.49% 杉杉集团6亿元九个月期超短融 申银万国证券26亿元79天期短融 上海南汇发展集团9亿元一年期短融 青海华实科技投资管理公司3.48亿元一年期短融 四川水电投资经营集团5亿元一年期短融 苏交科 1亿元一年期短融 上海复星高科技集团20亿元一年期短融 成都兴蓉集团1亿元一年期短融 重庆渝富资产经营管理集团10亿元一年期短融 大秦铁路 20亿元九个月期短融 南京化学工业园3亿元三年期中票 中国铁路总公司100亿元五年期中票 上海帝泰发展3亿元三年期中票 万华实业集团12亿元五年期投资人选择权（3+2）中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部324.7亿元七年期固息国债070018，票面利率4.35% 山东海力化工3亿元两年期中票1282498，票面利率7.00% 东兴证券10亿元三个月期短融1490165，票面利率4.75% 第六师国资经营公司5亿元一年期短融041364042，票面利率6.90% 西部证券 6亿元三个月期短融071442002，票面利率4.80% 农业银行 10亿元六个月期同业存单111403005，发行价97.68元 民生银行 15亿元三个月期同业存单111415016，发行价98.82元 西安银行10亿元三个月期同业存单111490055，发行价98.82元 05建元1A 05310110付息 05建元1B 05310120付息 05建元1C 05310130付息 05建元１S 05310140付息 07华电财务债 072205付息 07建元1A 0731011付息 07建元1B 0731012付息 07建元1C 0731013付息 09铁道09 0980165付息 09铁道10 0980166付息 11附息国债12 110012付息 12宁波银行债 1220019付息 14平安01 128001付息 14平安02 128002 付息 12宁城建债 1280409 付息 12瑞安债 1280410 付息 12广元投资债 1280413 付息 12玉林城投债 1280414付息 12驻投资债 1280415付息 12南网MTN2 1282496付息 12闽交运MTN2 1282497付息 13津静海债 1380368付息 14附息国债10 140010付息 14招商1A 1489019付息 14招商1B 1489020付息 14福元1A 1489044付息 14福元1B 1489045付息 14东风1A 1489054付息 14宝元1A 1489056付息 14宝元1B 1489057付息 14华驭1A 1489064付息 14华驭1B 1489065付息 14邮元1A 1489076付息 14邮元1B 1489077付息 14广汽汇通1A 1489141付息 14广汽汇通1B 1489142付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息 和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞; 审校 丁淑琴/吴芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申