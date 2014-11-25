更新版 1-韩国经济：智库提醒央行勿低估通缩风险，呼吁进一步降息

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路透首尔11月25日 - 韩国开发研究院(KDI)周二警告韩国央行，不要对韩国陷入通缩的风险掉以轻心，并呼吁央行降息。

韩国开发研究院在一份报告中称，国内生产总值(GDP)平减指数增幅慢于更常用的消费者物价指数(CPI)。GDP平减指数是用于计算实质经济增长的通胀指标。

该机构主管也是撰写该报告的Lee Jae-joon在电话中表示，韩国央行需要进一步降息作为预防性回应，因为经通胀调整后的利率仍偏高。

“2.0%的指标利率看似偏低，但通胀比以往任何时候都低，”Lee表示。他指的是韩国指标利率 齐平2009年初首次创下的纪录低位。

“应当注意到，最近GDP平减指数增长大幅放缓，可能预示CPI增速下降，”他在该报告中表示。

央行数据显示，2011年1-3月当季以来，每季度GDP平减指数增速都慢于CPI，今年第二季较上年同期出现零增长。

该报告发布前，中国人民银行在上周五意外降息，韩国债市交易商认为，这使得韩国央行面临更大的降息压力。

韩国央行在11月13日会议上维持政策利率不变，且没有明确暗示未来的政策。在会议前接受路透调查的大多数分析师原本预期会再次降息至纪录新低。