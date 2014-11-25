更新版 1-韩国经济：智库提醒央行勿低估通缩风险，呼吁进一步降息

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(新增细节)
路透首尔11月25日 - 韩国开发研究院(KDI)周二警告韩国央行，不要对韩国陷入通缩的风险掉以轻心，并呼吁央行降息。
韩国开发研究院在一份报告中称，国内生产总值(GDP)平减指数增幅慢于更常用的消费者物价指数(CPI)。GDP平减指数是用于计算实质经济增长的通胀指标。
该机构主管也是撰写该报告的Lee Jae-joon在电话中表示，韩国央行需要进一步降息作为预防性回应，因为经通胀调整后的利率仍偏高。
“2.0%的指标利率看似偏低，但通胀比以往任何时候都低，”Lee表示。他指的是韩国指标利率 齐平2009年初首次创下的纪录低位。
“应当注意到，最近GDP平减指数增长大幅放缓，可能预示CPI增速下降，”他在该报告中表示。
央行数据显示，2011年1-3月当季以来，每季度GDP平减指数增速都慢于CPI，今年第二季较上年同期出现零增长。
该报告发布前，中国人民银行在上周五意外降息，韩国债市交易商认为，这使得韩国央行面临更大的降息压力。
韩国央行在11月13日会议上维持政策利率不变，且没有明确暗示未来的政策。在会议前接受路透调查的大多数分析师原本预期会再次降息至纪录新低。
韩国央行下次在12月11日召开货币政策会议。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。