《中国新债预测》五年续发国债收益率均值3.38%，降久期偏好料影响需求

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 招标品种：财政部五年期续发固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(26日)10:35-11:35
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.35%-3.43%
* 预测均值：3.38%
路透上海11月25日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，降息后债市收益率再下台阶，但今日正回购利率跟降，对市场的进一步推动作用有限，国开行中长期新债定位更是远高于预期，预计明日新债需求亦中规中矩，利率接近或略超二级市场水平，均值在3.38%左右。
市场人士并指出，降息猛药料有望为经济增添更多活力，尽管政策预期依旧乐观，但如果基本面预期持续转好，债市仍会面临一些压力，对中长端则可能更为明显，机构也会更倾向降低久期的操作，而五年品种所处地位较为尴尬，料整体需求一般。
“毕竟国债流动性一般，（二级市场）收益率又低，不排除高于二级，”华东一银行交易员称。
他并谈到，降息之后房地产市场有明显回暖迹象，随着政策效果逐步显现，经济反弹的概率上升，可能会对债市预期形成一些影响，所以大家都是在降久期，这一点能从今日国开三年期新债中标低于预期看出来。
中国国家开发银行 今日招标的四期固息增发债，除三年期外，其余品种收益率均高于预期，其中七年和10年期甚至出现倒挂。交易员称，央行降息后正回购量价齐跌令现券再迎利好，但投资户对当前位置现券投资价值认可度不高，致长端品种需求不佳。
“我觉得加权3.38%，边际3.43%，现在这个市场拿中短期肯定是好一点，”北京一银行交易员亦表示。
紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，而操作则进一步缩量至50亿元人民币；而为了引导目前仍相对坚挺的市场利率继续下行，正回购利率后续料仍有下调空间。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3727%。二级市场上，本次增发标的券--剩余期限约4.93年的140026最新成交价对应收益率 为3.37%。
明日新债发行量为280亿元人民币，为今年第26期五年品种的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该债竞争性招标时间为上午10:35-11:35，原发行的同期国债招标当日停止交易一天；招标结束至12月1日进行分销；12月3日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年10月30日开始计息；票面利率3.53%。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)
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