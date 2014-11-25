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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 14:31 BJT

路透基点：群创光电800亿台币再融资案启动至一般银团阶段--TRLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，全球第三大液晶显示器(LCD)制造商群创光电的三年期800亿台币(26亿美元)再融资案，周一启动进入一般银团联贷阶段。

牵头行兼簿记行(MLAB)为台湾银行、中国信托、星展银行、台湾土银、兆丰商银、台北富邦银行、合作金库银行。台湾银行是额度代理行。

贷款起始利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码120个基点，并和借款人的税后净利率挂勾：税后净利率低于0%时为130个基点，税后净利率在0-2.9%时为120基点、3-5.9%时为105个基点，6%以上时为100个基点。

银行受邀以下列七个档次参贷：

承贷75亿台币或以上、70-74亿台币、60-69亿台币、50-59亿台币者，可获得前端费用分别为50、45、41、38个基点，均获得MLAB头衔。

承贷35-49亿台币、20-34亿台币、分别获得28、18个基点的费用，获得共同主办行头衔。

承贷10-19亿台币者为经理行，将获得10个基点的费用。

如果贷款资金动用额度低于80%，有15个基点的承诺费。

借款人的厂房、机械设备和土地将作为贷款担保品。

这笔贷款在六个月宽限期之后，将分六期每半年一次不等额偿还，还款比例为12%(1-5期)、40%(第6期)。

银行回复截止日期为12月19日。

奇美实业和鸿海精密是群创光电的主要股东。

群创光电成立于2003年，2010年3月与奇美电子、统宝光电合并，为面板业界有史以来最大宗的合并案。合并后，群创光电成为台湾第一大、国际第三大面板厂。(完)
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