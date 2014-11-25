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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 14:16 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌至79.50美元，因OPEC大幅减产的预期消退

澳新银行(澳盛银行,ANZ)称，“投资者看似调低了对本周OPEC峰会减产的期望。”

不过交易商表示，预期周二稍晚会公布正面的经济数据，油价寻获微弱支撑。

总部位于新加坡的Phillip Capital周二表示，“稍晚会公布德国和美国国内生产总值(GDP)数据，预计均会改善，主要国家的GDP增长数据正面预示原油消费可能会增加。”

0600 GMT，布兰特原油期货 交投于每桶79.50美元，下跌0.18美元；美国原油期货 下跌0.08美元至每桶75.70美元。(完)

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(编译 戴素萍/田建华; 审校 高琦)
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