国际油市：布兰特原油期货跌至79.50美元，因OPEC大幅减产的预期消退

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)称，“投资者看似调低了对本周OPEC峰会减产的期望。”
不过交易商表示，预期周二稍晚会公布正面的经济数据，油价寻获微弱支撑。
总部位于新加坡的Phillip Capital周二表示，“稍晚会公布德国和美国国内生产总值(GDP)数据，预计均会改善，主要国家的GDP增长数据正面预示原油消费可能会增加。”
0600 GMT，布兰特原油期货 交投于每桶79.50美元，下跌0.18美元；美国原油期货 下跌0.08美元至每桶75.70美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 戴素萍/田建华; 审校 高琦)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。