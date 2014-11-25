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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 14:18 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小幅收涨，追随日圆反弹

路透首尔11月25日 - 韩国韩元兑美元 周二扳回盘初跌幅小幅收涨，在日圆温和反弹之中找到支撑。

日本央行总裁黑田东彦周二表示，最近日圆贬值有利出口，但进口成本上升不利家庭、小型企业以及非制造类企业。日圆在黑田讲话之后上涨。

韩元兑美元 本地收报1,109.1，周一收盘价为1,112.3。(完)

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