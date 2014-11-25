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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 14:19 BJT

韩国股市：收盘近持平，投资者在上日大涨后进行盘整

路透首尔11月25日 - 韩国股市周二收盘近持平，盘中走势不稳，中国意外升息促使韩股上日大涨后，投资者盘整涨幅。

综合股价指数 小升0.08%，收于1,980.21点，徘徊在周一所及七个月日高略下方。(完)
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