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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 14:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆继续在118.00盘整

0615 GMT

* 日经指数今日收涨50.11点或0.29%，报在17,407.62点

* 股市整体受到买盘支撑，但短期能否进一步走高仍是个疑问

* 这主要取决于美元/日圆走势，但在推升到118.59后涨势受阻

* 下一道回调的低点在117.78，从此处反弹后，料守在118.00

* 从118.50到119.00，卖压沉重，停止单在119.00上方

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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