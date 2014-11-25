《独家新闻》美检察官将面谈伦敦汇市交易员，预示刑事指控将近--消息

路透伦敦/华盛顿11月25日 - 消息人士向路透表示，美国检察官未来几周将前往伦敦，就汇市操纵事宜与交易员面谈。这个最新信号显示，当局在长期调查后已经接近提起刑事指控。

知情人士告诉路透，美国司法部官员将与汇丰控股 等银行的员工和已离职员工面谈。

消息人士称，检察官计划与汇丰交易员面谈，不一定说明其将对该行或其员工提起刑事指控，并称检察官在刑事调查中和证人谈话属于常见情形。汇丰拒绝置评。

一位消息人士表示，当局要求受调查银行在12月中旬前提交相关信息。摩根大通(JP Morgan Chase) 、花旗集团(Citigroup) 、瑞银集团(UBS) 等银行已经披露称，它们正接受外汇交易相关的刑事调查。

司法部发言人和银行代表均拒绝评论。

不久前，美国、瑞士和英国当局对这几家大银行共计处以43亿美元罚款，因为这些银行未能阻止旗下交易员操纵汇市。