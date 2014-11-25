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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 14:31 BJT

日本股市：小涨，索尼股价因电子产品部门营收目标而劲升

路透东京11月25日 - 日本股市周二上涨，上周五中国意外降息，在日本长周末假期结束后激励进入市场的投资人。

日经指数 小涨0.3%，报17,407.62点。

索尼 股价跳涨6.1%，该公司表示预计电子产品部门营收未来三年料跳升近70%。

尽管日圆走强，但日产汽车 和Panasonic 等主要出口商表现亦较好，各自上涨2.7%和2.0%。

东证股价指数 上升0.6%，报1,409.15点。JPX-日经400指数 小涨0.6%，报12,849.27点。(完)
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