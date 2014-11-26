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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:41 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息11月26日

**明报**

--综合发展商及市场统计显示，香港五大发展商今年合共售出超过1.18万伙单位，套现逾1,045亿港元，为3年新高。

--据英国《金融时报》报导，万达和另一家中国企业以及美国私募机构Providence都在考虑竞购瑞士体育市场推广集团Infront Sports & Media（盈方体育传媒集团）。

**星岛日报**

--中国最大光纤及光缆供应商长飞光纤 周三开始公开招股，招股价介乎7.39-10.28港元；并引入东风汽车 及中国南车 为基础投资者。

**东方日报**:

--腾讯 旗下视频平台将成为HBO节目在中国的独家在线发行方，HBO独家授权约900套剧集在腾讯的中国平台上播放。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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