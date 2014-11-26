《香港报摘》--经济日报11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**头版头条**
--市场传出，中国最大核能发电企业中广核 香港IPO的国际配售部分获得9倍超额认购，香港散户亦部署重锤出击，尚未开始公开招股已经向券商预订约61亿元孖展（融资）。
**其他**
--周大福 截至今年9月底止半年纯利按年下跌23.3%至26.9亿港元，符合市场预测。
--就内地传媒报导指中国石油 已敲定吉林及大港两块油田为试点，各向民营资本出售约35%股权，公司发言人不作回应。
--创维数码 未来将大力发展4K云电视农村市场，并已经开展4K下乡等活动，预计下半年将是农村销售旺季。
--辉山乳业 2014/15年度中期毛利率按年跌0.9个百分点至57.1%，较上财年末亦减少5.3个百分点。公司首席财务官苏永海称，这是由于部分区域奶源过剩、进口奶量升等因素导致奶价下行，并预料毛利率或会持续受压。
--周二开市前由花旗 发行的104只窝轮、牛熊证申请停牌，就退出香港衍生权证市场的传言，花旗拒绝作出回应，也不评价日后做法。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；审校 雷美珍/张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申