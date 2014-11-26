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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:51 BJT

《香港报摘》--经济日报11月26日

**头版头条**

--市场传出，中国最大核能发电企业中广核 香港IPO的国际配售部分获得9倍超额认购，香港散户亦部署重锤出击，尚未开始公开招股已经向券商预订约61亿元孖展（融资）。

**其他**

--周大福 截至今年9月底止半年纯利按年下跌23.3%至26.9亿港元，符合市场预测。

--就内地传媒报导指中国石油 已敲定吉林及大港两块油田为试点，各向民营资本出售约35%股权，公司发言人不作回应。

--创维数码 未来将大力发展4K云电视农村市场，并已经开展4K下乡等活动，预计下半年将是农村销售旺季。

--辉山乳业 2014/15年度中期毛利率按年跌0.9个百分点至57.1%，较上财年末亦减少5.3个百分点。公司首席财务官苏永海称，这是由于部分区域奶源过剩、进口奶量升等因素导致奶价下行，并预料毛利率或会持续受压。

--周二开市前由花旗 发行的104只窝轮、牛熊证申请停牌，就退出香港衍生权证市场的传言，花旗拒绝作出回应，也不评价日后做法。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；审校 雷美珍/张喜良)
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