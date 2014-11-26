《香港报摘》--信报11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**头版头条**
--香港部分中小型银行跟随中国央行下调本地人民币定期存款利率，其中上海商业银行将息率下调0.2-0.25%，建行亚洲的一年期定存优惠利率亦调低0.15%。
**其他**
--服装零售商包浩斯 2014/15年度中期销售额创半年度新高，惟公司表示，若果占领相关的抗议活动持续不断，不利于下半年度购物旺季的消费意欲；同时，租金持续高企以及生产及劳工成本持续上升，未来经营环境仍将面临挑战。
--香港亚洲电视股东之一、台湾旺旺集团主席蔡衍明要求法庭委任独立人士加入亚视董事局的案件在高等法院重新开审，庭上披露亚视去年亏损3.78亿港元，净欠债高达10亿港元。
--外电引述小米国际运营副总裁Hugo Barra在印度称，公司进军泰国、俄罗斯、墨西哥、巴西和土耳其要推迟至明年，但正与厂商讨论在印度和巴西生产手机，也考虑在印尼生产。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申