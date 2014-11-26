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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:15 BJT

《香港报摘》--信报11月26日

**头版头条**

--香港部分中小型银行跟随中国央行下调本地人民币定期存款利率，其中上海商业银行将息率下调0.2-0.25%，建行亚洲的一年期定存优惠利率亦调低0.15%。

**其他**

--服装零售商包浩斯 2014/15年度中期销售额创半年度新高，惟公司表示，若果占领相关的抗议活动持续不断，不利于下半年度购物旺季的消费意欲；同时，租金持续高企以及生产及劳工成本持续上升，未来经营环境仍将面临挑战。

--香港亚洲电视股东之一、台湾旺旺集团主席蔡衍明要求法庭委任独立人士加入亚视董事局的案件在高等法院重新开审，庭上披露亚视去年亏损3.78亿港元，净欠债高达10亿港元。

--外电引述小米国际运营副总裁Hugo Barra在印度称，公司进军泰国、俄罗斯、墨西哥、巴西和土耳其要推迟至明年，但正与厂商讨论在印度和巴西生产手机，也考虑在印尼生产。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；; 审校 杨淑祯)
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