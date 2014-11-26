港报财经评论：减息如及时雨，信达已脱险期--经济日报11月26日

减息如及时雨，信达已脱险期/ 林瑞芬

港股经过周一急涨，昨略为回吐，恒指跌0.2%至23,843，国指跌0.6%至10,782，大市成交额890亿港元。短线恒指须破24,000至24,200阻力区，以增加上升动力。沪、深股市昨日成交额略回至5,319亿人民币（周一报逾5,800亿人民币），上证收报2,567，升1.4%。相对美股的老牛疲态势，中国内地股市这只小牛更显得朝气勃勃，重点发掘中资股的中期投资价值。

内房股周一亢奋一日后，昨日转冷静，万科 回3.6%，中国海外 回0.7%。事关有报导指房地产业的“营改增”最早于明年1月1日起施行，增值税税率或定在11%，较目前房地产业营业税税率5%，明显提高。真如传闻，确是麻烦，因盈利少一截，情况如早期电讯股一样，市场要为估值打折。不过，中国内地减息周期可能只是刚开始，在前已有解除限购令下，减息有助房企降低融资成本纾困，增加置业者置业意慾下，利弊相抵，投资者信心此际偏强，内房股的回升预期只是序幕，反覆仍向上，捕捉低吸销售侧重一线城市的内房股。前日精点的国企金隅 ，相信势较强，昨续升0.5%至6.27港元。

股价反映未来，若预期中国内地的减息不止今次，还有降准而来，经济面有机会改善，就要考虑一下中国信达 。去年底以每股3.58港元上市的信达，主要在中国从事不良资产经营业务、投资及资产管理业务，以及提供金融服务。上市初期，曾在今年1月升至高位近5.5港元，但及后投资者又太过担心中国经济会太差，企业坏帐会有很大风险，公司也难控违约风险。此外，资本压力也在增，股价由此滑下坡，10月股价碌到落3.31港元低位，连招股价也失，现在才定些，昨收报4.1港元，已脱危险期。经济好，坏帐少，信达就可能无用武之地；相反，经济坏，坏帐多，信达打正旗号管理不良或问题资产，机会多，而年内股价都遇低潮，说到底投资者信心的问题。中国内地刚打了减息强心针，就为之醒神，德银即发表报告，将该股评级由“持有”升至“买入”，目标价由4.05港元升至4.6港元，可理解。

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人民币贬值，制造业受惠/ 余少文

中港两地股市昨日个别发展，而人民银行减息后带来了人民币贬值空间，人民币兑美元在周一曾急跌，中国或会透过货币贬值来抗衡欧美国家货币政策的挑衅。中国内地股市继续升，但成交额超过5,300亿人民币，上证综合指数昨日收2,567点，只要再升1.3%便可升越2,600点，走势强于国企指数，因为国指昨日跌59点或0.6%，收报10,782点，成交额178亿港元，仍有40%主板H股可以逆市上升；而红筹指数升1点，收报4,515点，成交额97亿港元。

昨日指出，人民银行出其不意减息的其中一个原因是政治因素，事关美国结束量化宽松但维持低息环境，日本则无底线量宽，以及欧洲颇大机会又会量宽来推高通胀，即中国被主要经济体系“水淹”，不如齐齐放水。但原来中国放水后，人民币周一出现急跌走势，兑美元在收市前下跌200点，创两个月最大单日跌幅，尽管昨日持平，仍令人猜测人民币会否出现上半年的贬值走势。其实，日圆在日本量宽下已显着贬值，对人民币或多或少构成压力，不排除在政治因素下，人民币也要贬值来抗衡，尤其美国最终要加息，人民币上半年贬值可视作美国加息前的预演。若然减息目的是刺激经济，激活中小企，在涉及政治考虑下，人民币贬值是下一轮的政治措施，因为货币贬值同样可以刺激经济。

过去都指出，人民币贬值后，可以推升出口及减少进口，从而增加净出口，即增加出口商品竞争力，尤其制造业，如纺织、家电等，受惠股会有魏桥纺织 、创维数码 、TCL多媒体 、中远太平洋 、招商局国际 等。至于中国要买入美元来推低人民币价值，又会令人民币流动性更加充裕，确实可同时刺激经济，增加国内企业竞争力，如华晨中国 ，与此同时应该可以见到股市会造好，以反映经济好转，所以贬值对中国内地经济发展应更好。至于，人民币贬值令进口成本上升，会影响高档消费以及外债重的企业，如奢侈品消费、航空、房地产等，包括普拉达 、亨得利 、南方航空 、东方航空 、中国国航 等。

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