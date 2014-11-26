港报财经评论：降准料随减息而来--信报11月26日

降准料随减息而来/ 习广思

港股急升一日后无以为继，市场人士仍然为中国是否步入减息周期争论不休，但大部分券商及金融机构均预计明年首季至少减多一次息，当局今次政策性托市，不会太快停手，后续政策主要是为了防止明年经济硬着陆。有研究指出，人行行长周小川在任12年中，据往绩显示，他一旦开始调整基准利率，从未止步于一次行动。12年来，周小川主导了中国货币政策的两个紧缩周期和两个宽松周期，总计对一年期贷款利率调整了22次，对一年期存款利率调整了20次。

今年66岁的周小川一直比较保守，在最近一次利率宽松周期中，他在2012年6月和7月两次下调存贷款利率，在2010年10月至2011年7月的紧缩周期中，则前后加息5次。继欧洲央行及日本央行的货币宽松行动后，周小川决定减息，反映其对中国经济前景的深切忧虑，并承认仅靠定向政策无法提振经济增长。AMP Capital Investors投资策略主管ShaneOliver表示，中国减息突显出全球货币政策环境依然宽松，虽然联储局将结束量化宽松，但日本、欧洲和中国将接力推出货币宽松政策。

经济学家预期中值显示，预计中国一年期贷款利率在明年第二季将降至5.35%、一年期存款利率降至2.5%。Oliver的预期最低，认为贷款利率到明年底将降至4.5%。曾准确预测人行本季会减息的巴克莱首席中国经济学家常健，以及苏格兰皇家银行驻香港首席大中华经济学家高路易，均预计明年第一季还会下调贷款利率。人行上周五宣布减息后，很快便发布了一份公告，称此举并不代表货币政策取向发生变化，稳健货币政策取向不会改变。不过，货币市场并不认同，数据显示，两年期互换利率于周一一度跌至2.6%，反映市场预计一年期存款利率在12个月内将降至大约2.45%，符合以上经济学家的预期。今次经济下行明显与2012年的周期不同，因为上次主要受外围经济拖累，但今次更受房地产市场下滑打击，中国将出现1990年以来最低全年经济增速，与房地产密不可分。

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美元走软不宜低吸/ 苏子

上周五受到欧罗兑美元向下急挫所影响，使美汇指数向上突破今年的88.27高位并且在此高位以上收市。不过，踏入本周初，美汇指数却未见进一步高收，反而却在日线图上呈现乌云盖顶的不利形态。由于近日推动美汇指数的主要上升动力，来自欧罗兑美元的弱势，因此，稍后欧罗兑美元只要没有失守1.2357美元及1.236美元低位的双底支持，则美汇指数的短期走势，将不难跌破10天及20天平均线支持（两者分别处于87.85及87.52），并朝着下半年的79.44低位升至本周初的88.44高位的23.6%调整目标迈进。

留意此目标与正在上升中的50天平均线支持相若，同时亦刚好为20天保历加通道底部支持，因此若能顺利跌破收市，在技术上出现多重突破下，相信届时美元整体走势将不会好得到哪里去，预料会在目前市场一片看好声中，进一步考验上述升幅的38.2%调整目标。由于此目标刚好在日线一目均衡图云雾区的85.3顶部支持附近，亦与上月29日的85.19低位支持及85心理关口十分接近，因此一旦跌破收市，届时已几可肯定美汇指数已经在本周初所造的88.44高位见了中短期重要顶部，投资者应提防市况有变，并暂时放弃采取逢低买入美元的策略，特别是美元兑日圆。

一旦美元整体走势若如预期般出现逆转性回落的话，相信近期较受美元升跌影响的金价亦会受惠造好。黄金兑美元自8月中旬开始，其反弹一直受制于10周平均线阻力（1,204）。倘若黄金兑美元稍后因美元转弱而顺利突破10周平均线收市，相信最近一个月跌幅的61.8%反弹目标（1,207.80）将可顺利突破，并挑战更关键的76.4%反弹目标（1,225.92）及20周平均线阻力（1,242.50）。令美元扭转近日强势的原因，与德国央行行长魏德曼本周初向欧洲央行发出警告，指欧洲央行印银纸买债的措施将面对法律障碍有关。目前投资者采取追买美元的策略，已可视为高风险的行为。

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