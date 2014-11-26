港报社评：占旺清路难，解深层矛盾难上难--经济日报11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
警方昨助执达吏清理旺角占领区路障，演成对峙僵局，事态发展惹忧。惟占领者若坚拒退场，甚至升级，运动势更失民心。港府施政受严重政治社会矛盾掣肘，纵能清场亦非赢家。
若占领者非但不退，反将行动升级，如转移到其他地区继续占领，甚或与警方爆发严重冲突，占领运动只会惹更多市民反感。占领者实应藉法庭禁制令的契机，和平撤离，并转化运动，以更务实、理性方式续争民主，令民主运动深入社区，才有望挽回市民支持，避免运动步向失败。
对港府来说，现时困难是如何恰当地运用警力，助禁制令执行及避免占领者转移阵地。若武力过大令民意再次反弹，不但占领更难清场，官民、警民关系将更恶化。然而，就算警方最终能清理旺角路障，甚至到铜锣湾、金钟等占领区逐步清路，港府只能解决眼前困局，更深层问题仍未解。
此因占领运动只是香港的表面伤口，政治社会仍在内出血。就如不合作运动已由街头蔓延至议会，立法会拉布抗争较过去更甚，港府施政势更举步艰难。
且占领运动的触发点是政改争议，若政改方案没明显改进，续与公众期望有重大落差，立会通过政改的可能性固微，街头抗争不断的风险亦高。
占领运动纵清场，亦只不过表面止血，香港仍严重内出血。占领者既应顺应民情退场，防止伤口再扩大，港府则有更大责任，拿出诚意与具体政策，治理香港的深层伤患。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申