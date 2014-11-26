港报社评：梁振英民望回升切勿沾沾自喜--信报11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
港大民意研究计划发表最新的调查数据，行政长官梁振英的评分是44.7，虽然仍低于45分的警戒线，但比两星期前显着上升4.3分，回升至八月底水平，即是占领运动尚未出现之时。民意对特区政府的满意度净值亦大幅上升，比一个月前攀升16%，尽管仍然是负8%，但已是一年以来新高。
梁振英在约两个月前占领运动爆发初期，梁振英的评分仅仅是可怜的38.9，为上任以来的最低民望。两星期前，梁振英评分已从历史低位回升1.5分，其民望隐隐然呈现小V形反弹。
一边是示威者喝倒采，一边是梁振英民望升，个中的原因到底是什么呢？两者虽然没有直接关系，延宕60日，气势由盛转衰，民心已然随着时光流逝而涣散，甚至部分非理性的激越行为将民众推向对立面，此消彼长下，梁振英纵有不是，或多或少可「得益」。
至于众矢之的的梁振英，即使见到一己民望重回升轨也切勿沾沾自喜，毕竟44.7的评分仍是未及格的数值，若要把民望再往上推，必须在施政方面交出实实在在的成绩。
总的而言，示威者固然必须扪心自问，检讨两个月以来的言行举止有没有损害狮子山下的核心价值，特别是法治有没有被牺牲。梁振英亦不得不理顺民情，不但为年轻人打通一条向上流动的渠道，在政改第二轮谘询亦须务实回应民情，否则昨日旺角纷纷扰扰的混乱场面不可能是最后一次。
说到底，政改之役迄今没有赢家，只盼街头发难的场面尽快告一段落，只愿「香港有明天」，这希望不算过分吧！
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