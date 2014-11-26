港报社评：期望警队恢复秩序假手外求必见变局--明报11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
占领行动持续第60日，业界和团体获法庭颁发禁制令，要求占领者离开路面，当局尝试藉此破解占领僵局。不过，从昨日执达吏在警方协助下，在旺角执行清除障碍物的情况看来，当局能否开通被霸占的干道，仍然难以预估。
占领行动除了参与者品流复杂，原旨为争取民主普选，很快就变质为道路使用权利之争。在刚过去的星期日，学联与学民思潮落区宣传占领理念，街坊的强烈反应、批评和怨愤四起，已充分说明继续霸占路面是跟主流社会的期望背道而驰。
占领对政府未构成难以承受的压力，反而是广大市民成为受害者。组织领导占领的人，迄今未能清晰解说：为何争取民主普选，就非要霸占马路影响千家万户不可？另外，当局不回应诉求，让占领继续下去，除了市民持续受苦，还有什么意义？现在以社会反对霸占马路的氛围，若说占领行动已经壮大了争取民主普选的队伍，那只是自我感觉良好的主观判断而已。
法庭颁发禁制令之初有法律界人士对于应否尊重裁决，有混淆视听之嫌，同时暴露有人为了政治需要而不惜玷污法治。法治对香港是不可动摇的基石，如果为了一时一地的政治需要而贬低法治，甚至背弃法治，那么香港或许要付出沉重代价，这是动辄把公义挂嘴边的人切切不可做的事。
今次警方协助执行禁制令，若仍然未能打破僵局，则事态将更难解决。若迫使警方使用必须达至清场结果的武力，届时很难避免流血；一旦如此，这会给香港留下什么烙印，很难预估。相信稍有理智的人都不想看到事态以灾难告终。因此，我们只能说：警队加油！
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申