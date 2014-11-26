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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:50 BJT

港报社评：期望警队恢复秩序假手外求必见变局--明报11月26日

占领行动持续第60日，业界和团体获法庭颁发禁制令，要求占领者离开路面，当局尝试藉此破解占领僵局。不过，从昨日执达吏在警方协助下，在旺角执行清除障碍物的情况看来，当局能否开通被霸占的干道，仍然难以预估。

占领行动除了参与者品流复杂，原旨为争取民主普选，很快就变质为道路使用权利之争。在刚过去的星期日，学联与学民思潮落区宣传占领理念，街坊的强烈反应、批评和怨愤四起，已充分说明继续霸占路面是跟主流社会的期望背道而驰。

占领对政府未构成难以承受的压力，反而是广大市民成为受害者。组织领导占领的人，迄今未能清晰解说：为何争取民主普选，就非要霸占马路影响千家万户不可？另外，当局不回应诉求，让占领继续下去，除了市民持续受苦，还有什么意义？现在以社会反对霸占马路的氛围，若说占领行动已经壮大了争取民主普选的队伍，那只是自我感觉良好的主观判断而已。

法庭颁发禁制令之初有法律界人士对于应否尊重裁决，有混淆视听之嫌，同时暴露有人为了政治需要而不惜玷污法治。法治对香港是不可动摇的基石，如果为了一时一地的政治需要而贬低法治，甚至背弃法治，那么香港或许要付出沉重代价，这是动辄把公义挂嘴边的人切切不可做的事。

今次警方协助执行禁制令，若仍然未能打破僵局，则事态将更难解决。若迫使警方使用必须达至清场结果的武力，届时很难避免流血；一旦如此，这会给香港留下什么烙印，很难预估。相信稍有理智的人都不想看到事态以灾难告终。因此，我们只能说：警队加油！

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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