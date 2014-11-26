港报社评：香港不容乱下去，双学应宣布退场--星岛日报11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
警方昨日协助法庭执达吏在旺角亚皆老街开路，在驱散堵路群众的过程中，出现意料之内的冲突场面。预计今天的弥敦道开路，以及日后的金钟清场，都会重演昨日的场面。
事到如今，学生组织应该拿出道德勇气，清楚宣布撤离占领区，终止运动，以示对社会及和平追随者有所承担，也避免香港陷入无休止的纷乱。
现时再已没有任何具说服力的理由，来支持占领运动持续下去。行动以未来特首普选要有公民提名为目标，现成功机会已确定是零，对社会民生和法治的破坏却与日俱增，民意压倒性要求结束行动，法庭禁令亦接踵而来。
学生领袖选择留守现场待警方拘捕，对学生领袖来说，自己宣布退场自首并不光采，由警方清场，他们就可以「慷慨就义」做英雄。
这种「光荣落幕」的必须条件，是和平清场，但机会非常渺茫。昨日的旺角冲突和早前的冲击立法会大楼，一脉相承，都是混杂在示威群众中的激进组织和网民，蓄意制造冲突和宣泄。
激进分子由旺角移师到金钟，势必抢夺金钟主导权。学生领袖如果让激进分子牵着鼻子走，只懂把矛头指向警方武力清场，将抗争行动升级，脱离群众，他们头上的光环只会加速失色，甚至被视为与民为敌。
为免对社会带来更大的混乱和损害，为了对追随学生的安全负责，学生领袖应该尽速宣布，从旺角、铜锣湾和金钟全面撤退，否则，他们最终将成为「历史罪人」。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申