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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:50 BJT

港报社评：支持警方清障，坚决制止再占--文汇报11月26日

警方昨日下午协助旺角亚皆老街的清障行动。警方成功清理亚皆老街的障碍，果断拘捕阻碍清障示威者，彰显维护法治的坚定意志和能力。反对派议员为示威者对抗警方推波助澜，阻碍执法，不仅应予强烈谴责，更须受到法律制裁。

依照法庭颁发的禁制令，申请禁制令的运输业团体代表律师、法庭执达主任、警方，昨日到亚皆老街占领区正式展开清障行动。清障行动开始便遭到百般阻挠，无论代表律师、法庭执达主任如何反覆重申禁令，清障行动进展缓慢。

坚决制止占领行动「清完再占、遍地开花」，是清障行动成功与否的关键所在。如果受禁制令保护的地区成功开通，但是示威者转移到其他路段形成新的占领区，对此又要通过申请禁制令的法律程序清除，清障行动将变成没休止的诉讼拉布战，后患无穷。

占领行动示威者气焰嚣张，漠视禁制令，肆意挑战警方，反对派议员在背后煽动，责任难逃。昨日除了梁国雄外，陈伟业、毛孟静等也在现场做骚，刺激示威者阻碍执法的情绪，无异于对本已炽热的对峙场面火上加油，刻意制造冲突。反对派议员视破坏法治、搞乱香港为能事，必须受到舆论与市民的严厉谴责，他们知法犯法，有关方面须追究其教唆、煽动破坏法治的罪责。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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