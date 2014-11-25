《SAFT专栏》低油价将提振股市，但提高通缩风险

DoubleLine Capital的基金经理Jeffrey Gundlach周一表示，“如果油价处于每桶75美元，我认为将达到这个水平，那么CPI应该可以在零水准。”

尽管这是领先的债券基金经理的观点，但远不是市场一致看法，但无论如何基本情况是清楚的，即通胀率会很低。

对于高风险资产来说，这是一把双刃剑。通胀持续处于美联储的2%目标下方，再加上油价对核心通胀的作用，那么美联储明年很难升息。

低油价可以通过改善基本面及延长超级宽松货币政策的方式，延长牛市。

这不仅是美国独有的情况。美国降低石油税率，使物价下跌对通胀的影响更大，而日本央行和欧洲央行仅在单纯对抗通缩心态，这将促使它们采取更宽松的政策。

货币政策意外带来的略微支撑以及经济刺激措施，表面上对股市似乎是好消息，但实际上只是有限使用时才有效。

请记住美联储实施宽松货币政策已有几年了，尽管就业市场相当不错，但通胀太低，令人难以安心。

投资者轻而易举地看出，全球的局势开始像日本模式，难以心安。可以带来更宽松货币政策自然是利好市场，但前提是不能损害对货币政策能力的信任。