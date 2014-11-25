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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 15:02 BJT

日本金融：东京股票交易所将暂不延长交易时段

路透东京11月25日 - 日本交易所集团(JPX) 执行长Atsushi Saito周二表示，该所已决定目前不在东京股票交易所延长交易时段。

东京股票交易所每日交易时间为五个小时，是全球主要交易所中交易时长最短的。JPX一直在考虑延长交易时间，比如引入晚盘交易。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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