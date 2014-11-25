版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 15:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元和新西兰元延续跌势

0700 GMT

* 澳元/美元下滑0.20%，新西兰元/美元下跌0.33%，美元/日圆下跌0.30%，欧元/美元下滑0.12%

* 日经指数上长0.29%，沪综指涨1.34%，恒生指数下跌0.14%，美国10年期公债收益率报2.2993%

* 欧洲央行委员诺亚表示，央行有关其资产负债规模的声明并非设定的一项目标，而是对未来资产负债扩大程度所做的一种预期。

* 紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降。

* 日本央行总裁黑田东彦不对日圆汇率置评，暗示准备好进一步宽松政策

* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐