路透专访：互联网和金融双剑合璧，上海钢联欲建大宗商品闭环生态链

* 依托互联网和金融平台，上海钢联正值发展良机

* 欲搭建中国全大宗商品的闭环生态链

* 明后年纳入公司的仓库将达到200个

* 有引入其他投资者的打算

作者 李文科

路透北京11月25日 - 尽管中国钢铁行业遭遇发展困境，但依托互联网和金融平台的上海钢联电子商务股份有限公司 却认为是难得的发展良机。该公司将以资讯为入口，围绕钢铁矿石等交易、支付、仓储、运输及金融服务环节，加速搭建完整大宗商品的闭环生态链。

上海钢联董事长朱军红在接受路透专访时表示，公司搭建的所有大宗商品交易前、中和后的模型都基于互联网，从而将缩短供应链，让供方和需求方直接面对面；而大宗商品天然与金融不可分割，搭建好之后就是利用大数据优化市场和资源配置。

“从（大宗商品）资讯、仓储、运输、金融服务，最后是大数据、指数，一个完整的生态链。为什么做成这样？就是要做成闭环，闭环才没有风险，...就可以提供金融服务。”他说。

他解释称，闭环的意义在于控制风险，包括交易风险和信用风险。无论是之前的钢贸危机，还是青岛港发生的融资案件中的类似风险，都可以通过闭环得以避免，因为贸易商的交易、仓储、运输、结算以及融资等所有环节都可以依托互联网实现信息透明且可控。

当然，朱军红的商业蓝图远不止目前已经上线的钢材和铁矿石网上交易、结算、融资的单个商品的生态链，而是囊括金属、矿石、能源、化工以及农产品的全部大宗商品的完整生态链。

而目前已经上线的钢材铁矿石线上交易的成功运行显然大大增强了其信心。数据显示，去年底上海钢联网上撮合量仅为每日1万吨，经过不足一年的时间，该数据在上周四已刷新至每日10万吨以上。

不仅如此，上海钢联已经初步实现了交易、结算、仓储、物流到金融的闭环运行。尽管金融服务的份额并不大，且因没有第三方支付牌照而使用银企直联方式实现结算，一定程度增加了成本，但至少证明这一模型的可行性和巨大的前景。

**有引入其他投资者打算**

据朱军红介绍，目前线上交易的品种只有钢材、矿石和硫磺，但以后所有的大宗商品都会基本上按照这个模式去运作。

当然，上海钢联构建这个闭环生态链的动作一直没有停止，朱军红表示，公司现在控制了50个仓库，明后年纳入旗下仓库的数量将增加到200个。

金融方面的拓展亦在同时进行。他透露，公司已经向监管层提交了第三方支付牌照的申请，正在等待结果。

对于企业发展所需的资金，朱军红显得很有信心。他表示，公司目前不缺钱，但也有引入其他资金的打算，比如把下面的公司分拆，引入外部投资者，包括仓储和运输都会吸引外部资金。

“（我们有）引入其他资金的打算，...我们一定会利用资本市场这条路，当然我们要先把模型做出来。”在他看来，只要把商业模型做出来，之后资本就会跟着你，“只要做得好，资本从来都不缺的。”

此前，朱军红与控股股东曾减持上海钢联股票，但在套现后重新投入公司发展，这一举动并引发股价大涨。目前其股价复权后较2011年上市初大涨约10倍。

上海钢联业务的主要呈现平台即“我的钢铁网”，传统业务主要是为钢厂、钢贸商等会员提供行业资讯和数据服务，随后搭建钢铁、铁矿石等现货交易平台，从事钢材、矿石等电子商务平台业务，还设立支付公司，并涉足仓储业务等。

**大数据中的指数和金融意义**

在目前上海钢联的商业模型中，互联网是其中一把利剑，而利用互联网固然提升效率节省成本，但其中重要一环在于中间环节的全部免费，这也造成上海钢联目前仍处于微利阶段。

不过，朱军红指出，从互联网角度看，只要做到在线业务的交易量巨大，互联网缩短的交易时间、带来成本的节省以及高度透明的信息，都会带来巨大的效率提升，这就是公司的核心竞争力。

而一旦有了巨大的交易量，就可以服务下游，控制上游资源，并掌控中间交易环节，这其中就蕴含着巨大的收益。

“互联网的逻辑是靠量，庞大的量，量大了你不想挣钱都不行。...金融服务也出来了，融资可以收取服务费，但一定要有量。”他说。

不仅如此，他还指出，巨额交易量还可以做成各种价格指数，如果其交易量市场占比能达到50%，就可以做各种各样的金融衍生品和定价机制，这是大数据中最具金融特性的东西。

朱军红认为，中国大宗商品产业市场巨大，其消费亦占绝对份额，但话语权不是价格由你说多少就多少，而是要采用你的信息，这才是话语权。