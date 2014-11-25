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债券 | 2014年 11月 25日 星期二 15:27 BJT

德国经济：民间消费急速升温，第三季免于衰退

路透柏林11月25日 - 周二公布的数据显示，民间消费大幅增长，影响盖过投资持续疲弱，带动德国第三季经济温和增长，避免陷入衰退。

德国联邦统计局公布，第三季经季节调整后的国内生产总值(GDP)终值为较上季增长0.1%。

民间消费较上季增长0.7%，为三年来最大升幅，出口增幅大过进口，为经济成长贡献0.2个百分点。

而在拖累方面，设备投资下滑2.3%，总资本和建设投资也减少。整体而言，投资为GDP贡献负的0.7个百分点。(完)
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