德国经济：民间消费急速升温，第三季免于衰退

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透柏林11月25日 - 周二公布的数据显示，民间消费大幅增长，影响盖过投资持续疲弱，带动德国第三季经济温和增长，避免陷入衰退。
德国联邦统计局公布，第三季经季节调整后的国内生产总值(GDP)终值为较上季增长0.1%。
民间消费较上季增长0.7%，为三年来最大升幅，出口增幅大过进口，为经济成长贡献0.2个百分点。
而在拖累方面，设备投资下滑2.3%，总资本和建设投资也减少。整体而言，投资为GDP贡献负的0.7个百分点。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选