德国经济：民间消费急速升温，第三季免于衰退

德国联邦统计局公布，第三季经季节调整后的国内生产总值(GDP)终值为较上季增长0.1%。

民间消费较上季增长0.7%，为三年来最大升幅，出口增幅大过进口，为经济成长贡献0.2个百分点。

而在拖累方面，设备投资下滑2.3%，总资本和建设投资也减少。整体而言，投资为GDP贡献负的0.7个百分点。(完)