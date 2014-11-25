日本金融：退休基金GPIF的日债持仓配比首次降至50%以下

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透东京11月25日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)周二表示，截至9月底基金掌管的1.1万亿美元资产中有48.39%投资于日本公债，该配比首次低于50%，突显出基金积极转向投资于风险资产。
GPIF是全球最大的退休基金，对于低收益日本公债的持仓减少，表明基金正加速下调日债持仓并转而投资海外和国内股票，这符合首相安倍晋三推行的策略。
GPIF表示，截至9月底的日债持仓比例是48.39%，低于6月底时的51.91%。GPIF曾在10月31日宣布，把日债投资配比目标从60%降至35%，同时将海外和国内股票投资配比各自提高一倍至25%。（完）
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。