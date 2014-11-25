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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 15:35 BJT

日本金融：退休基金GPIF的日债持仓配比首次降至50%以下

路透东京11月25日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)周二表示，截至9月底基金掌管的1.1万亿美元资产中有48.39%投资于日本公债，该配比首次低于50%，突显出基金积极转向投资于风险资产。

GPIF是全球最大的退休基金，对于低收益日本公债的持仓减少，表明基金正加速下调日债持仓并转而投资海外和国内股票，这符合首相安倍晋三推行的策略。

GPIF表示，截至9月底的日债持仓比例是48.39%，低于6月底时的51.91%。GPIF曾在10月31日宣布，把日债投资配比目标从60%降至35%，同时将海外和国内股票投资配比各自提高一倍至25%。（完）
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