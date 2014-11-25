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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 15:36 BJT

全球金市：金价保持在1,200美元下方，聚焦美元走势与瑞士公投

汇丰分析师James Steel称，“‘同意’票可以快速带来金价上涨，最高可带动金价上涨50美元。”他还表示，基本预估是公投不会通过。

“市场的主流意见看似是认为会是‘反对’票，尽管选民反对提议不出意外，但会给市场带来一定心理冲击，从而帮助确认金价的下跌走势，但是不太可能立刻打压金价下跌。”

0716 GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,198.76美元，低于周五所创的三周高位1,207.70美元。

交易商静待稍晚公布的美国经济数据，来寻获美国经济力度的线索，以及对美元的影响。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1198.76 1.66 0.14

现货银 16.52 0.09 0.55

现货铂金 1208.65 10.55 0.88

现货钯金 789.97 2.07 0.26

COMEX期金 1198.3 2.6 0.22

COMEX期银 16.52 0.144 0.88

汇率

欧元/美元 1.2424

美元指数 88.154

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 洪曦/田建华; 审校 张明钧/王洋)
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