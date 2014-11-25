全球金市：金价保持在1,200美元下方，聚焦美元走势与瑞士公投

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
汇丰分析师James Steel称，“‘同意’票可以快速带来金价上涨，最高可带动金价上涨50美元。”他还表示，基本预估是公投不会通过。
“市场的主流意见看似是认为会是‘反对’票，尽管选民反对提议不出意外，但会给市场带来一定心理冲击，从而帮助确认金价的下跌走势，但是不太可能立刻打压金价下跌。”
0716 GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,198.76美元，低于周五所创的三周高位1,207.70美元。
交易商静待稍晚公布的美国经济数据，来寻获美国经济力度的线索，以及对美元的影响。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1198.76 1.66 0.14
现货银 16.52 0.09 0.55
现货铂金 1208.65 10.55 0.88
现货钯金 789.97 2.07 0.26
COMEX期金 1198.3 2.6 0.22
COMEX期银 16.52 0.144 0.88
汇率
欧元/美元 1.2424
美元指数 88.154
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 洪曦/田建华; 审校 张明钧/王洋)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。