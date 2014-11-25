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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 15:33 BJT

表格：韩国公债和公债期货周二收盘价

路透首尔11月25日 - 以下为韩国债市周二收盘价：

今日收盘价 上日收盘价

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韩国公债期货 * 108.24 108.18

10年期公债收益率 2.654% 2.682%

五年期公债收益率 2.279% 2.305%

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为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 (编译 艾茂林; 审校 王洋)
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