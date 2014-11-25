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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 15:40 BJT

日本股市：JPX-日经400指数期货开始交易，投资者看好ROE强劲类股

路透东京11月25日 - 大阪交易所周二开始交易JPX-日经400指数期货，而与此同时，外资投资者对长期投资股东权益报酬率(ROE)相对较高公司的兴趣正日益浓厚。

新的JPX-日经400指数期货 基于JPX-日经400指数 建立。后者是今年推出的指标指数，包括ROE较高和公司治理得力的企业。该指数由日本交易所集团和日本经济新闻社(Nikkei Inc.)联合开发。

日本一些最有影响力的金融机构表态支持该指数，包括日本央行、日本政府退休金投资基金(GPIF)等。

JPX-日经400指数期货收在12,890点，共成交70,319口合约。而日经指数期货 涨0.3%至17,430点，成交70,348口合约。东证股价指数期货 升0.6%收在1,411.00点，成交49,210口合约。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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